2019-04-10T08:14:56+03:00
Политика

На территории школы ЛНР обнаружена неразорвавшаяся граната

Боеприпас был изъят и дети не пострадали
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Боеприпас успели ликвидировать до того, как он мог разорваться. Фото: 112.uaБоеприпас успели ликвидировать до того, как он мог разорваться. Фото: 112.ua
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На территории школы в населенном пункте Золотое-5 в ЛНР 9 апреля была обнаружена неразорвавшаяся граната.

- В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований по территории ЛНР в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка), на прилегающей к общеобразовательной школе № 4 территории, была обнаружена неразорвавшаяся кумулятивная граната РПГ-7, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что при содействии сотрудников МВД ЛНР неразорвавшийся боеприпас был изъят с прилегающей к школе территории.

Кроме того, в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований поврежден жилой дом. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по улице Мира, 6, зафиксировано повреждение остекления жилого дома, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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