В 25-й бригаде ВСУ не хватает почти половины вооружения

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-09T14:44:05+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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В 25-й бригаде ВСУ выявили недостачу 40 процентов вооружения. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

- В ходе работы комиссии выявлена значительная недостача военного имущества, оружия и боеприпасов. Некомплект вооружения в подразделениях соединения составляет 40 процентов, - сообщил он.

Осадчий добавил, что вопрос о соответствии командира бригады полковника Олега Зенченко занимаемой должности вынесено на рассмотрение аттестационной комиссии вышестоящего штаба.

- Командным составом украинских силовиков движет только животное чувство собственной наживы, - подчеркивает начальник пресс-службы НМ ЛНР. - По-прежнему имеют место инциденты, касающиеся продажи вооружения и боеприпасов мирному населению в зоне карательной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU