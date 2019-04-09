В 25-й бригаде ВСУ не хватает почти половины вооружения
В 25-й бригаде ВСУ выявили недостачу 40 процентов вооружения. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
- В ходе работы комиссии выявлена значительная недостача военного имущества, оружия и боеприпасов. Некомплект вооружения в подразделениях соединения составляет 40 процентов, - сообщил он.
Осадчий добавил, что вопрос о соответствии командира бригады полковника Олега Зенченко занимаемой должности вынесено на рассмотрение аттестационной комиссии вышестоящего штаба.
- Командным составом украинских силовиков движет только животное чувство собственной наживы, - подчеркивает начальник пресс-службы НМ ЛНР. - По-прежнему имеют место инциденты, касающиеся продажи вооружения и боеприпасов мирному населению в зоне карательной операции.
ИСТОЧНИК KP.RU