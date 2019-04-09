2019-04-09T13:30:51+03:00
Политика

ОБСЕ: В Константиновке замечены «Грады», «Гвоздики» и «Рапиры»

Наблюдатели увидели и другое украинское вооружение
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: topwar.ruФото: topwar.ru
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В отчете наблюдателей ОБСЕ говорится о том, что на железнодорожной станции в Константиновке была замечена переброска украинской военной техники.

- 6 апреля наблюдатели зафиксировали семь танков Т-64 на железнодорожной станции в Константиновке и четыре зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» на железнодорожной станции в городе Бахмут (бывший Артёмовск), - говорится в отчете. - 7 апреля сотрудники ОБСЕ заметили как украинские военные грузили на железнодорожные платформы в Константиновке шесть противотанковых пушек «Рапира», а шесть реактивных систем залпового огня «Град» и 12 самоходных гаубиц «Гвоздика» просто стояли на железнодорожной станции.

Кроме этого были обнаружены два ракетных комплекса «Стрела-10» и шесть противотанковых комплексов «Конкурс», которые были установлены на бронированные разведывательно-дозорные машины типа БРДМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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