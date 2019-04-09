2019-04-09T12:53:54+03:00
Политика

Из-за массированного обстрела ВСУ был обесточен поселок вблизи Горловки

Аварийные бригады не могут оперативно провести ремонт
Екатерина Сорока
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Фото: io.uaФото: io.ua
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Около шести часов утра украинская сторона открыла массированный огонь по направлению Горловки. Самый большой урон пришелся на поселок Гольмовский, расположенный в северной части города. Об этом заявили в пресс-службе министерства энергетики ДНР.

- Сегодня в 05:24 осколками украинских снарядов многочисленные повреждения получили две высоковольтные линии, - сказано в сообщении. - В результате обесточена подстанция «Доломит», которая питала 21 трансформаторную подстанцию и четыре котельные, поселок Гольмовский остался полностью без электроэнергии, всего без света в Горловке 3 053 бытовых абонента.

Также в сообщении было сказано, что «Региональная энергопоставляющая компания» не сможет оперативно решить проблему энергообеспечения поселка. Для того, чтобы приступить к ремонтным работам, на место поломки нужно отправить группу рабочих, потому как повреждения находятся в зоне прямой видимости с позиций киевских силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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