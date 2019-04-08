9 апреля пройдет прямая линия с заместителем директора Республиканского центра занятости
9 апреля Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики проведет прямую линию. Всю необходимую информацию по поводу открытых вакансий в Республике можно будет узнать из слов заместителя директора центра - Тамары Цуриковой.
Все время работы Прямой линии Тамара Николаевна будет отвечать на вопросы населения, а также обеспечивать связь временно безработных граждан с потенциальными работодателями по вопросам в сфере занятости.
- Консультации и разъяснения можно получить в строго отведенные временные рамки, а именно с 10 до 12 часов дня по Московскому времени, - говорят в центре занятости.
Присоединиться к прямой линии и получить информацию от заместителя директора Республиканского центра занятости можно лишь по одному номеру телефона: (062) 300-17-82.
ИСТОЧНИК KP.RU
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