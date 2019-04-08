2019-04-08T13:19:03+03:00
Политика

В Донбассе по-прежнему не работают два украинских пункта пропуска

Украинские военные не сдержали обещания открыть пункты
Анастасия Родионова
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«Гнутово» и «Марьинка» до сих пор не работают. Фото: patriot-donetsk.ru«Гнутово» и «Марьинка» до сих пор не работают. Фото: patriot-donetsk.ru
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Пункты пропуска «Гнутово» и «Марьинка» не открылись сегодня, как обещала украинская сторона. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Напомним, что пункт «Гнутово» еще пятого апреля был закрыт украинскими военными по причине ремонта. «Гнутово» должен был начать свою работу уже седьмого апреля, но реконструкцию не успели закончить. Ремонтные работы на пункте продолжаются. Украинская власть должна была заменить дорожное покрытие, выполнить монтаж некоторых конструкций. Вновь обещают открыть «Гнутово» девятого числа.

«Марьинка» же была закрыта седьмого апреля по иным причинам – военными Украины была устроена провокация. Диверсионные группы, которые приблизились к территории Республики, вынудили военнослужащих Республики открыть огонь.

- Задачей одной группы было провоцирование на открытие огня подразделений Народной милиции. Личный состав второй группы после начала боестолкновения должен был «обеспечить» потери среди мирного населения, - комментирует Народная Милиция.

Когда откроют пункт пропуска «Марьинка» в данный момент не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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