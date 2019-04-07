2019-04-07T17:18:48+03:00
Политика

Украинские солдаты убили в Донбассе деда за мотороллер

Пожилой мужчина не хотел отдавать его пьяным «защитникам»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные ведут себя в Донбассе, как немецкие оккупанты. Фото: twitter.com/sadovod1957Украинские военные ведут себя в Донбассе, как немецкие оккупанты. Фото: twitter.com/sadovod1957
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Киевские силовики продолжают совершать преступления против мирного населения Донбасса, мародерствовать и устраивать пьяные разборки. Особенно зверствуют ниционалисты из различных организаций, типа ОУН*. Последний тому пример – дикий случай в поселке Новотошковское Попаснянского района на Луганщине.

- В населенном пункте Новотошковское военнослужащие 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили пожилого мужчину, который отказался дать им свой мотороллер, - сообщил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - Все происходило при свидетелях, но люди боялись выступить против пьяных вооруженных военнослужащих. Мужчину избивали до тех пор, пока он не перестал шевелиться. После чего один из военнослужащих, повернувшись к свидетелям сказал, что так будет с каждым, кто попробует им возражать.

ОУН* – запрещенная в России организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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