Погода в Луганске: 7 апреля будет до 17 градусов тепла
- 7 апреля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами туман, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ноль – плюс 5 градусов, днем 12-17 градусов тепла, - прогнозируют в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
Температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит плюс 1-3 градуса, днем – 15-17 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 2-4 градуса выше нуля ночью и 14-16 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 15-17 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, 8-9 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU