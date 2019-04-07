Погода в Луганске: 7 апреля будет до 17 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-07T07:12:10+03:00

Утром в Луганска и в ЛНР будет туман. Фото: http://gorod-lugansk.com

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- 7 апреля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами туман, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ноль – плюс 5 градусов, днем 12-17 градусов тепла, - прогнозируют в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

Температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит плюс 1-3 градуса, днем – 15-17 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 2-4 градуса выше нуля ночью и 14-16 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 15-17 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 8-9 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU