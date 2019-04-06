В связи с утратой доверия: в Народном совете ДНР лишили депутатских полномочий Сергея Сверчкова

6 Апр 23:40 2019-04-06T23:40:43+03:00

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На прошедшем в пятницу, 5 апреля, заседании Народного совета ДНР депутаты приняли постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Сергея Сверчкова. Об этом сообщили в пресс-службе НС Республики.

Короткий вердикт Народного совета гласит, что полномочия депутата НС от фракции «Свободный Донбасс» Сверчкова Сергея Константиновича прекращены с 5 апреля 2019 года в связи с утратой доверия общественного движения «Свободный Донбасс». В чем состоит утрата доверия, в постановлении не говорится. Однако накануне в Генпрокуратуре ДНР сообщили, что депутат Народного совета ДНР задержан по подозрению в коррупционной деятельности.

- Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении депутата Народного совета ДНР, который в период с сентября 2018 года по март 2019 года, используя свое должностное положение, ежемесячно получал взятки в размере 20 тысяч рублей от руководителей ряда предприятий Республики за принятие в интересах последних законов и содействие в получении дополнительных благ и льгот при осуществлении последними предпринимательской деятельности, - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Также отмечается, что 28 марта этот депутат задержан по подозрению в совершении вышеуказанного преступления, предусмотренного ч.4 ст.343 УК Донецкой Народной Республики.

Сергею Сверчкову 32 года. Он родом из Енакиево. В ноябре 2014 года был избран депутатом Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс». В парламенте был заместителем председателя комитета по транспорту и связи. Активно занимался законотворческой работой.

Сейчас на сайте Народного совета ДНР Сверчкова уже нет в списках депутатов. А копия постановления НС направлена в Центральную избирательную комиссию и в общественное движение «Свободный Донбасс» для принятия соответствующих решений по замещению вакантного депутатского мандата.

На страничке ВКонтакте и в Фейсбуке Сверчкова и его жены последние сообщения датированы 27 и 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU