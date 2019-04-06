СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-06T18:40:18+03:00

На субботнике дончане высадили более 300 деревьев и 2000 цветов. Фото: пресс-служба администрации города Донецка

Об этом сообщили в администрации города Донецка

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Более 28 тысяч дончан сегодня приняли участие в общегородском субботнике. Они отчистили от мусора порядка 5,5 миллионов квадратных метров территории Донецка - вывезено свыше 460 кубических метров мусора и листвы.

- Такие субботники проходят в столице и во всех городах Республики в рамках двухмесячника по благоустройству, наведению чистоты и порядка. Сегодня сотрудники городской администрации вместе с работниками коммунальных служб и неравнодушными жителями вышли на субботник. Большое спасибо всем дончанам, которые помогают поддерживать город в чистоте, - сказал первый заместитель главы администрации города Донецка Николай Волков.

Коммунальщики высадили по городу 313 деревьев, 377 кустарников, 2373 саженца цветущих растений, а также засеяли свыше 204 метров квадратных зеленого газона.

Следующий субботник пройдет 20 апреля. Власти приглашают всех дончан принять активное участие в благоустройстве родного города.

ИСТОЧНИК KP.RU