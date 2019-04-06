2019-04-06T15:06:05+03:00
Политика

Пьяный ВСУшник требовал в аптеке Старобельска наркотические препараты

Об этом сообщает Народная милиция ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пьяный ВСУшник требовал в аптеке Старобельска наркотические препараты. Фото: МО УкраиныПьяный ВСУшник требовал в аптеке Старобельска наркотические препараты. Фото: МО Украины
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В Старобельске полицейские задержали пьяного бойца ВСУ, который требовал от аптекаря продать ему без рецепта наркосодержащие препараты. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Не прекращаются бесчинства украинских карателей в отношении мирного населения Донбасса. Так, 4 апреля в аптеке Старобельска произошел инцидент с военнослужащим восьмого отдельного полка специального назначения ВСУ, который находился в нетрезвом состоянии и требовал от фармацевта продать ему лекарства без рецепта, содержащие наркотические средства. Угомонить «защитника Украины» смогли только патрульные национальной полиции, приехавшие по вызову, - сказал Осадчий.

Также он добавил, что украинские военнослужащие, почувствовав полную безнаказанность, продолжают творить беззакония в городах и селах, где расквартированы их подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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