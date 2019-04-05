2019-04-05T16:49:19+03:00
Общество

В центре Донецка высадили две тысячи роз

Высадка розовых кустов прошла в рамках традиционного субботника
Екатерина Сорока
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Все высаженные кустарники относятся к разным разновидностям роз. Фото: donbass.uaВсе высаженные кустарники относятся к разным разновидностям роз. Фото: donbass.ua
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Ежегодно первые два месяца весны Донецк уже традиционно проводит на субботниках. Одна из задач этой традиции - высадка в центре города кустарников различных сортов роз.

- Сегодня на бульваре запланирована высадка порядка 2000 розовых кустов различных сортов. Все растения были закуплены в коммунальном предприятии администрации Донецка «Клен», где розы были выращены и приготовлены к посадке в открытый грунт. Уже этим летом молодые розы будут радовать дончан и гостей города своей красотой, - отметил прораб «Зелёного строительства» Артур Плуум.

Тысячи кустарников ежегодно выращиваются к двухмесячному субботнику в Донецке. Фото: donbass.glavny.tv

Тысячи кустарников ежегодно выращиваются к двухмесячному субботнику в Донецке. Фото: donbass.glavny.tv

Пока саженцы будущих роз закопаны глубоко под землю. Сотрудники «Зеленстроя» объясняют это тем, что весенние ночи в Республике еще слишком холодные для того растений. Поэтому их необходимо временно укрывать дополнительным слоем земли. Но когда температура воздуха станет более приемлемой, то кустарники раскопают, чтобы они, наконец, начали цвести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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