2019-04-05T16:09:25+03:00
Происшествия

ДТП в Горловке: из-за пьяного водителя пострадало шесть человек

Некоторые госпитализированы с тяжелыми травмами
Анастасия Родионова
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Госавтоинспекция МВД ДНР призывает водителей строго соблюдать ПДД. Фото: vladtime.ruГосавтоинспекция МВД ДНР призывает водителей строго соблюдать ПДД. Фото: vladtime.ru
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На днях, на пересечении улиц Диденко и Пушкинской в Горловке произошла авария. Пострадало шесть человек, в том числе малолетние дети. Все пострадавшие были доставлены в горловские и донецкие лечебные учреждения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики.

- В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении правоохранителей.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

- В данный момент назначены экспертизы и проводится сбор необходимых данных, - рассказали в ГАИ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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