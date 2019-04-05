В ДНР создали патриотическое движение «Молодая Гвардия – Юнармия»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-05T14:28:24+03:00

"Молодая Гвардия - Юнармия" в ДНР была создана по образцу детского-юношеского военно-патриотического движения при поддержке Президента России. Фото: x-true.info

В нее могут войти люди не старше 35 лет

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О создании детского-молодежного патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия» стало известно еще 29 марта. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Сегодня в Донецкой Народной Республике как никогда все жители понимают актуальность и значимость патриотического воспитания современной молодежи в целях эффективного обеспечения безопасности нашего государства, - отметил он.

На учредительной конференции, которая прошла 5 апреля в Музее Великой Отечественной войны, было не только объявлено о старте работы общественного движения, но также утвержден внутренний устав. Согласно, нему встать в ряды «Юнармии» могут не только дети и подростки, но и люди до 35 лет.

- Все, кто состоят в рядах Молодой Гвардии, будут регулярно проводиться занятия по военно-прикладным видам спорта, организация туристических и краеведческих слетов, а также поисковая и волонтерская работа в рамках организации, - сообщили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU