Дети на каникулах: за время школьных выходных в ДНР произошло три ДТП с участием подростков
На весенних каникулах дети часто находятся на улице без взрослых, что приводит к трагических последствиям.
- Во время школьных каникул произошло три аварии, в ходе которых четыре ребёнка получили травмы, - сообщили в Госавтоинспекции Республики.
Первое ДТП произошло 29 марта. Водитель микроавтобуса, возле села Садового Шахтерского района, наехала на 16-летнего юношу. Пострадавший переходил дорогу и вышел на проезжую часть перед машиной.
- Ещё одно происшествие случилось в городе Харцызске, где столкнулись 15-летний водитель мопеда «Ventus» и автомобиль «Opel Zafira». В ходе ДТП пострадали лишь транспортные средства, получив повреждения, - рассказали в ГАИ ДНР.
31 марта в Горловке водитель, находясь в алкогольном опьянении, не справилась с управлением и столкнулась с электроопорой. Три ребёнка, которые ехали в машине получили травмы.
Напоминаем о безопасности несовершеннолетних и обращаемся к родителям, с целью рассказывать детям о правилах безопасного поведения на дороге, - сказали правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU