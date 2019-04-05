2019-04-05T13:03:31+03:00
Происшествия

Дети на каникулах: за время школьных выходных в ДНР произошло три ДТП с участием подростков

Четверо несовершеннолетних получили травмы
Анастасия Родионова
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Госавтоинспекция призывает водителей двигаться с минимальной скоростью при проезде пешеходных переходов. Фото: lipetskmedia.ruГосавтоинспекция призывает водителей двигаться с минимальной скоростью при проезде пешеходных переходов. Фото: lipetskmedia.ru
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На весенних каникулах дети часто находятся на улице без взрослых, что приводит к трагических последствиям.

- Во время школьных каникул произошло три аварии, в ходе которых четыре ребёнка получили травмы, - сообщили в Госавтоинспекции Республики.

Первое ДТП произошло 29 марта. Водитель микроавтобуса, возле села Садового Шахтерского района, наехала на 16-летнего юношу. Пострадавший переходил дорогу и вышел на проезжую часть перед машиной.

- Ещё одно происшествие случилось в городе Харцызске, где столкнулись 15-летний водитель мопеда «Ventus» и автомобиль «Opel Zafira». В ходе ДТП пострадали лишь транспортные средства, получив повреждения, - рассказали в ГАИ ДНР.

31 марта в Горловке водитель, находясь в алкогольном опьянении, не справилась с управлением и столкнулась с электроопорой. Три ребёнка, которые ехали в машине получили травмы.

Напоминаем о безопасности несовершеннолетних и обращаемся к родителям, с целью рассказывать детям о правилах безопасного поведения на дороге, - сказали правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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