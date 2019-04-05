2019-04-05T11:59:33+03:00
Политика

За год в Донбассе пострадали 18 детей

Об этом сообщили в ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: oddr.infoФото: oddr.info
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В Донбассе из-за подрывов мин погибли и получили ранения 70 человек, среди них 18 детей. Об этом сообщили в ОБСЕ.

- Договоренность об извлечении мин и запрете на установку новых была достигнута в Минске несколько лет назад. Однако мины продолжают уносить и разрушать жизни, - говорит глава миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан. Наша организация способствует усилиям по разминированию, в частности в районах вблизи школ, больниц, жилых домов и контрольных пунктов въезда-выезда.

В ОБСЕ считают, что для разминирования необходимы совместные усилия от государственных и неправительственных структур, а также местных и международных организаций.

- Мы занимаемся разработкой соответствующих законодательных и нормативных актов и совместно с Женевским международным центром гуманитарного разминирования поддерживает внедрение системы управления информацией по противоминной деятельности, - сказал координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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