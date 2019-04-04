СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-04T13:10:04+03:00

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Дончане и адекватная часть украинцев мечтают о мире, уповая, что совесть украинской власти проснется. Видимо, все эти ожидания, як то кажуть на Украине, марни, то есть напрасны.

Донецкий журналист Марина Харькова сообщает о прибытии военной техники в Донбасс.

- Вчера в 20.00 по жд прибыли 20 установок украинских РСЗО "Град". Были разгружены с платформ и выдвинулись ночью колонной, которая разделилась - часть поехала на луганское направление, вторая часть выдвинулась на донецкий фронт, - рассказывает она. - 3 апреля под селом Александровка Петровского района Донецка вечером апреля раздавалась стрельба. ВСУ из пулеметов обстреляли позиции сотой бригады.

К югу от Донецка утром под обстрелом противника опять оказался город Докучаевск. С 8 часов утра украинские вояки открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрельба по Докучаевску не стихала до 9 часов 45 минут утра. Колонна техники украинской армии вышла около 8 часов 30 минут утра из города Красноармейск. В колонне ехали несколько БМП-2 и два бронетранспортера. Выехав из Красноармейска, колонна двинулась на позиции ВСУ, расположенные возле Еленовки для усиления местной группировки ВСУ. На базу хранения и ремонта боевой техники украинской армии, находящейся в городе Артемовск, который переименован в Бахмут, к 12 часам дня прибыла группа специалистов по ремонту танков в количестве восьми человек. Специалисты приехали из Харькова, где они работают на танкостроительном заводе имени Малышева.

Не стоит ждать попыток соблюдения перемирия со стороны Украины, это понятно и ребенку.

- Житель поселка Еленовка получил ранение осколками мины со стороны ВСУ в 7 часов 15 минут утра. Мина разорвалась на огороде, в десятках метров от частного дома. Раненого в руку и в ногу отправили в донецкую больницу.

В 7 часов 25 минут утра с позиций ВСУ в направлении поселка Коминтерново южного фланга донецкого фронта, Новоазовский район ДНР, дважды выстрелили из птрк. Один выстрел был пробным и разрушил детскую площадку во дворе. Второй был по позициям ДНР, - рассказала Марина Харькова.

ИСТОЧНИК KP.RU