Украина оставила часть Донбасса без воды

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-03T12:54:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 2 апреля по требованию «Укринтерэнерго» коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» частично отключено электроснабжения. Официальной причиной стало истечение 90-дневного договора с «Укринтерэнерго». Новый договор не был заключен из-за долгов компании за электроэнергию.

До конца месяца сохранялась надежда, что отключения удастся избежать. Увы. Случилось то, что случилось. Несколько городов по обе стороны линии разграничения остались без воды. Среди них: Докучаевск, Еленовка и Ясное...

- Отключили воду еще вечером, - говорит жительница Докучаевска Елена Савина. – Мы даже набрать запас не успели. Теперь не знаем, что и делать. Надеемся, что в Украине одумаются.

Накануне отключения в коммунальном предприятии «Вода Донбасса» заявили, что выход из сложившейся ситуации должен быть найден в ближайшее время.

- Прекращение подачи воды грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями, - заявили на сайте предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU