2019-04-03T12:54:55+03:00
Политика

Украина оставила часть Донбасса без воды

Прекращение подачи воды грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Прекращение подачи воды грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями. Фото: voda.dn.uaПрекращение подачи воды грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями. Фото: voda.dn.ua
Изменить размер текста:

Вечером 2 апреля по требованию «Укринтерэнерго» коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» частично отключено электроснабжения. Официальной причиной стало истечение 90-дневного договора с «Укринтерэнерго». Новый договор не был заключен из-за долгов компании за электроэнергию.

До конца месяца сохранялась надежда, что отключения удастся избежать. Увы. Случилось то, что случилось. Несколько городов по обе стороны линии разграничения остались без воды. Среди них: Докучаевск, Еленовка и Ясное...

- Отключили воду еще вечером, - говорит жительница Докучаевска Елена Савина. – Мы даже набрать запас не успели. Теперь не знаем, что и делать. Надеемся, что в Украине одумаются.

Накануне отключения в коммунальном предприятии «Вода Донбасса» заявили, что выход из сложившейся ситуации должен быть найден в ближайшее время.

- Прекращение подачи воды грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями, - заявили на сайте предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24