«Братья по врагу»: В Белграде прошла премьера фильма о войне в Донбассе

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-02T15:48:25+03:00

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Сербский журналист Миодраг Заркович снял документальный фильм о войне в Донбассе. Премьера картины «Братья по оружию» прошла 2 апреля в Белграде.

Героями фильма стали обычные люди из Донецкой и Луганской народных республик. В своих интервью они делятся собственными воспоминаниями, мыслями о настоящем и будущем.

Главный акцент в фильме был сделан на исторической схожести событий, которые происходили между НАТО и Сербией двадцать лет назад.

- В 2014 году по указке заокеанских кураторов киевская власть пошла войной против собственного народа при молчаливом согласии международной общественности, так же, как и 20 лет назад, когда НАТОвские агрессоры бомбили мирную страну, на глазах у всего «цивилизованного мира», - сказал лидер профсоюза ЛНР Олег Акимов, с которым автор фильма общался во время поездки в ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU