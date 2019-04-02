В Макеевке объявили конкурс на лучшее исполнение Гимна ДНР

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-02T14:42:46+03:00

К празднованию 5-летия Республики в Донецке выберут лучшего музыканта

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В честь празднования 5-летия со дня создания Республики в Макеевке объявили конкурс на лучшее исполнение государственного гимна. Отбор проводит городское общественное движение «Донецкая Республика».

- Заявки принимаются до 30 апреля текущего года. Видеозапись с указанием фамилии, имени и отчества участника, возраста и контактного номера телефона с пометкой «Лучшее исполнение Гимна ДНР» нужно отправить по адресу электронной почты - informanalitic@mail.ru, - сообщили в администрации Макеевки.

Напомним, что впервые гимн Донецкой Народной Республики прозвучал 9 мая 2015 года на площади Ленина. В 2014 году его написал Михаил Хохлов, строки рождались во время очередного обстрела.

Михаил Хохлов принял участие в конкурсе на лучший гимн ДНР. Среди сорока заявок, 8 мая 2015 года, была выбрана песня - «Славься, Республика!»

ИСТОЧНИК KP.RU