Как позвонить на автовокзал в Донецке: актуальные телефоны

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-02T13:13:31+03:00

По телефону можно узнать расписание и забронировать билет

Изменить размер текста: A A

Информацию об автовокзалах ДНР можно получить на горячей линии Министерства транспорта ДНР — +38 (062) 302-83-33; +38 (071) 331-11-47.

Кассы автовокзалов, автостанций и диспетчерских станций ГП «Автовокзалы Донбасса» работают ежедневно, без выходных. Пассажиры могут приобретать билеты, как в день отправления, так и предварительно. Об этом сообщает пресс - служба ведомства.

Для удобного обслуживания пассажиров имеется справочная служба, которая оказывает услуги по бронированию мест по тел.:

- (062) 304-28-00, - (062) 304-58-22, - (062) 304-39-37, - (071) 404-73-74, - (071) 404-73-75, - (071) 404-73-76, - (071) 404-73-77, - (071) 314-50-20.

Адреса вокзалов Донецка:

- Диспетчерская станция «Донецк «Крытый рынок»: 83017, город Донецк, Ворошиловский район, бульвар Шевченко, дом 6Б;

- Диспетчерская станция «Донецк «Мотель»: город Донецк, проспект Ильича, дом 95а;

- Автостанция «Центр», г. Донецк, ул. Первомайская, 4, (062) 337-15-73;

- Автовокзал «Донецк «Южный»: 83086, город Донецк, Ворошиловский район, площадь Коммунаров, дом 4, (0622) 266-41-23.

Напомним, сейчас в Республике автобусное сообщение - самое востребованное.

ИСТОЧНИК KP.RU