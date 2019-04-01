В Донбассе 30 националистов бросили свои позиции, убив солдата ВСУ

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-01T11:02:37+03:00

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- По имеющимся у нас данным, 29 марта группа националистов в количестве до 30 боевиков в составе колонны выдвинулась со своих позиций в западном направлении, - рассказал начальник пресс-службы УНМ Республики Даниил Безсонов. - На блокпосту 93-й отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки колонна была остановлена военнослужащими бригады. Требования предъявить выписку из приказа на перемещение личного состава и маршрутный лист были проигнорированы. В результате возникшего конфликта произошло боестолкновение, в ходе которого один военнослужащий бригады погиб и еще один - младший сержант Сосновский - получил ранение.

По данным разведки, в связи с опасением командования ВСУ оставления позиций и самовольного выдвижении националистических подразделений в глубь страны во время президентских выборов, штаб ООС усилил контроль за нацбатами. Одна из таких групп, самовольно покинувшая позиции, и была остановлена в районе Авдеевки. Прибывшему к месту боестолкновения подкреплению из 93-й бригады удалось разоружить националистов, однако часть из них сумела уйти. На сбежавших вооруженных националистов разосланы ориентировки в органы МВД Украины, также наблюдается усиление блокпостов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/700449" frameborder="0"></iframe> Заявление начальника пресс-службы УНМ ДНР Даниила Безсонова о причастных к обстрелу Зайцево.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU