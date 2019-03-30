Порошенко заявил условие, при котором окончится война в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-30T17:47:41+03:00

Петр Алексеевич заявляет, что для этого нужно освободить все территории Украины

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Президент Украины Порошенко заявил, что мир в Донбассе наступит только «после освобождения последнего клочка украинской земли и последнего военнопленного». Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

- Запишите и запомните — война будет закончена в тот же день, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, в тот самый день, когда будет освобожден последний военнопленный, — сказал Порошенко.

По его словам, Киев «не намерен отказываться от продолжения борьбы» и пообещал «делать всё, что от нас зависит, чтобы на Донбасс как можно быстрее пришёл мир».

- Мы будем бороться за освобождение украинской земли, будем бороться за освобождение украинских пленных и будем бороться и делать все, что от нас зависит, чтобы как можно быстрее пришел мир. Но мир, а не капитуляция, — подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU