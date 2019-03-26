На КПВВ «Станица Луганская» готовится кровавая провокация

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-26T14:28:44+03:00

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о готовящейся кровавой провокации на контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской.

- От наших источников в штабе «операции оккупационных сил» получена информация о прибытии в зону ответственности 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ командующего десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенанта Забродского, - говорит Марочко. - Вместе с ним в населенный пункт Станица Луганская прибыло подразделение Сил специальных операций вооруженных сил Украины в количестве 25 человек.

Кроме этого, Андрей Марочко подчеркнул, что для освещения и придания общественного резонанса спланированному киевскими силовиками преступлению в район КПВВ «Станица Луганская» уже прибыли группы журналистов телеканалов «1+1» и «5 канал».

- Призываю международные организации, действующие в Донбассе, принять все возможные меры для недопущения кровавых провокаций преступной киевской власти, в результате которых могут пострадать ни в чем не повинные мирные жители, - обратился к общественности официальный представитель Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU