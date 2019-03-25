2019-03-25T20:28:35+03:00
Политика

Глава ЛНР Пасечник назвал условия прекращения войны в Донбассе

Пасечник заявил, что готов к прямому диалогу с вновь избранным президентом Украины, но без посредников
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пасечник: сегодняшней украинской верхушке эта война просто выгодна Фото: ЛИЦПасечник: сегодняшней украинской верхушке эта война просто выгодна Фото: ЛИЦ
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Вооруженный конфликт в Донбассе закончится только тогда, когда Киев решится на прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями подконтрольных Киеву районов.

- Очень наболевший вопрос (когда закончится конфликт в Донбассе). Этот вопрос, безусловно, волнует не только меня, но и всех жителей ЛНР, как, в общем-то, и всех жителей Донбасса. Когда же закончится война, которую развязали не мы? — Сказал он.

По словам Пасечника, любые попытки со стороны ЛНР урегулировать конфликт в политическом плане не находят «никакого понимания и поддержки со стороны Украины».

- Это говорит о том, что сегодняшней украинской верхушке эта война просто выгодна. Пока они сами не захотят прекратить эту войну, пока они не пойдут на прямой диалог с Донбассом, мы вынуждены защищать нашу территорию от их вооруженной агрессии, — подытожил он.

Кроме того, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о готовности к прямому диалогу с новым президентом Украины, которого изберут на выборах 31 марта. Об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителя Святогорска.

- Я готов к прямому диалогу с вновь избранным президентом Украины для обсуждения и урегулирования конфликта в Донбассе. Но этот диалог должен быть прямым, без участия каких-либо посредников, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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