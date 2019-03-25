Глава ЛНР Пасечник назвал условия прекращения войны в Донбассе
Вооруженный конфликт в Донбассе закончится только тогда, когда Киев решится на прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями подконтрольных Киеву районов.
- Очень наболевший вопрос (когда закончится конфликт в Донбассе). Этот вопрос, безусловно, волнует не только меня, но и всех жителей ЛНР, как, в общем-то, и всех жителей Донбасса. Когда же закончится война, которую развязали не мы? — Сказал он.
По словам Пасечника, любые попытки со стороны ЛНР урегулировать конфликт в политическом плане не находят «никакого понимания и поддержки со стороны Украины».
- Это говорит о том, что сегодняшней украинской верхушке эта война просто выгодна. Пока они сами не захотят прекратить эту войну, пока они не пойдут на прямой диалог с Донбассом, мы вынуждены защищать нашу территорию от их вооруженной агрессии, — подытожил он.
Кроме того, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о готовности к прямому диалогу с новым президентом Украины, которого изберут на выборах 31 марта. Об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жителя Святогорска.
- Я готов к прямому диалогу с вновь избранным президентом Украины для обсуждения и урегулирования конфликта в Донбассе. Но этот диалог должен быть прямым, без участия каких-либо посредников, — сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU