Медведчук утверждает, что Донбасс - это Украина

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-25T11:30:23+03:00

Политик пообещал сначала вернуть дончан Украине, а затем и его территории

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Самым ожидаемым от будущего президента Украины качеством является способность восстановить мир в Донбассе. Такое заявление сделал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа За жизнь» Медведчук.

- Сегодня боевые действия идут на Донбассе. Сегодня мир нужен на Донбассе… Этот конфликт, эти боевые действия надо прекратить. Тем более самые большие ожидания от будущего президента и от будущего парламента – это мир на Донбассе. Поэтому я предложил мир по Донбассу, потому что знаю, что можно сделать. Потому что есть позиция, в том числе РФ, которая заключается в том, что Путин неоднократно публично говорил: «Донбасс — это Украина», — сказал он.

- И мы говорим: «Не территории, а людей надо возвращать». Через гарантии безопасности, через предоставление им того, что их может привлечь вернуться в Украину. И когда мы вернем людей, вернутся и территории. И Донбасс вернется в Украину, а Украина вернется на Донбасс, — подчеркнул Медведчук.

Политик добавил, что сегодняшнему правящему на Украине режиму Донбасс не нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU