СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-23T16:58:11+03:00

В ДНР паспорта будут выдавать с 14 лет. Фото: vsednr.ru

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Глава ДНР Денис Пушилин утвердил положение о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

- В целях обеспечения граждан Республики основным документом, удостоверяющим личность в соответствии со статьями 59, 60 Конституции ДНР, постановляю утвердить положение о паспорте гражданина Республики. Министерству внутренних дел обеспечить выдачу паспорта гражданина ДНР в первоочередном порядке гражданам, достигшим возраста от 14 до 16 лет, – говорится в тексте указа.

Согласно документу, по достижению возраста 20 и 45 лет паспорт подлежит замене. Контроль исполнения положения о паспорте осуществляется миграционной службой МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU