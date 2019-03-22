Впервые в краеведческом музее Донецка открылась выставка бабочек - "Крылатая радуга"

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-22T08:37:37+03:00

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21 марта в экспозиционной части зала растительного и животного мира «Заповедными тропами» Донецкого республиканского краеведческого музея открылась мини-выставка бабочек «Крылатая радуга» (из фондовых коллекций музея). В основе экспозиции, на создание которой ушло около 4 месяцев, – коллекция различных видов бабочек, представляющих энтомофауну Донбасса.

- Идея создания этой выставки у нас появилась буквально сразу же, когда мы открыли зал «Заповедными тропами». Донецкому краеведческому музею было подарено несколько коллекций бабочек, плюс у нас были собственные коллекции. Когда у нас в музее появился научный сотрудник-энтомолог Дарья Терещенко, она начала упорядочивать эти коллекции, восстанавливать их. И мы пришли к пониманию того, что у нас достаточно экспонатов для того, чтобы организовать мини-выставку. Принято считать, что большое видовое разнообразие бабочек в тропиках. Но, оказывается, их очень много и здесь, у нас. Так что всё «срослось», и таким образом появилась эта выставка, – рассказал заведующий научно-экспозиционным отделом природы ДРКМ Виктор Койнаш.

В экспозиции «Крылатая радуга» представлено 130 экземпляров бабочек 106 видов. Отметим, всего в Донецком крае насчитывается чуть более 300 видов бабочек, и треть от этого количества можно видеть на выставке.

- Эта выставка уникальна тем, что здесь представлены исключительно «донбасские» бабочки. Что для них характерно? Меньше ярких цветов, меньшие размеры. Но при этом у нас есть и крупные бабочки – например, махаоны, грушевые павлиноглазки и некоторые бражники. Что интересно: зачастую чем более невзрачна гусеница, тем ярче бабочка, и наоборот, – отметил Виктор Койнаш.

Помимо того, что выставка «Крылатая радуга» знакомит посетителей с многообразием и красотой бабочек Донецкого края, рассказывает об особенностях их строения, поведения и развития, об их роли в природе и значении для человека, она призвана привлечь внимание к проблемам сокращения численности этих полезных насекомых.

- Это связано не с военными действиями, как зачастую бывает с другими видами фауны, а с деятельностью человека. Например, у нас очень много распаханных полей; кроме того, сама экологическая обстановка оставляет желать лучшего. Бабочки попросту не находят у нас благоприятных условий для того, чтобы жить, питаться и размножаться. Соответственно, их становится меньше в количественном отношении, – отметил Виктор Койнаш.

Важно отметить, что стационарная выставка бабочек в Донецком краеведческом музее проходит впервые – ранее, задолго до войны в Донбассе, экспонировались только передвижные выставки. «Крылатая радуга» будет украшать Зал растительного и животного мира в течение ближайших четырёх месяцев, и мы приглашаем всех посетителей увидеть эту мини-выставку своими глазами.

ИСТОЧНИК KP.RU