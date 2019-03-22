Красный Крест привез в республики Донбасса 140 тонн продуктов и стройматериалов
Также в грузе гуманитарной помощи канцелярские принадлежности и оборудование
Помощь от Красного Креста получают жители прифронтовых районов. Фото: vk.com/icrc_donbass
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- Через КПВВ «Новотроицкое» (расположен на трассе Мариуполь-Донецк. – Авт.) последовали 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от миссии Международного Комитета Красного Креста - продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование общим весом 140 тонн, – сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Эта помощь в основном будет направлена жителям прифронтовых районов ЛНР и ДНР.
Кстати, в прошлом году офис МККК в Донецке обеспечил 45 тысяч жителей продуктами питания общим весом 2700 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU