Красный Крест привез в республики Донбасса 140 тонн продуктов и стройматериалов

СЕГОДНЯ 07:40 2019-03-22T07:40:58+03:00

Также в грузе гуманитарной помощи канцелярские принадлежности и оборудование

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- Через КПВВ «Новотроицкое» (расположен на трассе Мариуполь-Донецк. – Авт.) последовали 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от миссии Международного Комитета Красного Креста - продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование общим весом 140 тонн, – сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Эта помощь в основном будет направлена жителям прифронтовых районов ЛНР и ДНР.

Кстати, в прошлом году офис МККК в Донецке обеспечил 45 тысяч жителей продуктами питания общим весом 2700 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU