Большие деньги в обмен на голоса за Порошенко: командирам ВСУ выдадут премии в преддверии выборов

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-21T14:15:56+03:00

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

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Премии в размере трехмесячного оклада будут начислены высшему составу ВСУ в преддверии выборов президента. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Согласно имеющимся данным, в преддверии выборов президента Украины департаменту финансов министерства обороны поставлена задача о начислении премий высшему командному составу ВСУ в размере трех месячных окладов, - сообщил он.

Марочко рассказал, что со всеми надбавками украинские генералы получают в месяц около полумиллиона гривен (1,2 миллиона рублей).

- И это на фоне того, что денежное довольстве военнослужащих, участвующих в карательной операции на Донбассе, составляет не более 12 тысяч гривен, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU