Большие деньги в обмен на голоса за Порошенко: командирам ВСУ выдадут премии в преддверии выборов
Премии в размере трехмесячного оклада будут начислены высшему составу ВСУ в преддверии выборов президента. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
- Согласно имеющимся данным, в преддверии выборов президента Украины департаменту финансов министерства обороны поставлена задача о начислении премий высшему командному составу ВСУ в размере трех месячных окладов, - сообщил он.
Марочко рассказал, что со всеми надбавками украинские генералы получают в месяц около полумиллиона гривен (1,2 миллиона рублей).
- И это на фоне того, что денежное довольстве военнослужащих, участвующих в карательной операции на Донбассе, составляет не более 12 тысяч гривен, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU