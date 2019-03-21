ВСУ выпустили по ДНР 44 боеприпаса

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-21T11:37:35+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что Вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня.

- Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки семь раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 44 боеприпаса, - сообщил Якубов.

Под огонь ВСУ попали несколько районов ДНР.

Под обстрел попали район Вольво-Центра на севере Донецка, поселок шахты имени Абакумова на западе Донецка, Ясиноватая и села на окраине города - Яковлевка и Васильевка. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказал руководитель представительства Республики в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU