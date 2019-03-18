Трое украинских военных в Донбассе погибли от взрыва снаряда в миномете «Молот»
Несмотря на запрет эксплуатации этого миномёта, он всё ещё поставляется бригадам украинской армии вдоль всей линии соприкосновения, а его использование приводит к новым жертвам среди военнослужащих украинской армии. О новом трагическом инциденте в рядах ВСУ рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— Вчера, в районе населённого пункта Водяное в ходе обстрела населенных пунктов Республики, у минометного расчета 3 батальонно-тактической группы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады произошел разрыв миномета «Молот», в результате чего трое военнослужащих погибли и один получил тяжелые ранения, — рассказал Даниил Безсонов.
Он подчеркнул, что поставки «Молота» являются нелегальным, а значит и его жертвы должны быть скрыты. Именно поэтому, по информации Безсонова, факт разрыва миномета и гибели личного состава тщательно скрывается командованием так называемой «ООС».
Напомним, что в своих сообщения представители Народной милиции ДНР неоднократно подчёркивали опасность использования миномёта «Молот» в военных целях, а также сообщали о погибших и раненых бойцах ВСУ, которые, несмотря на запрет, использовали его для обстрелов Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU