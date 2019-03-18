Трое украинских военных в Донбассе погибли от взрыва снаряда в миномете «Молот»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-18T14:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на запрет эксплуатации этого миномёта, он всё ещё поставляется бригадам украинской армии вдоль всей линии соприкосновения, а его использование приводит к новым жертвам среди военнослужащих украинской армии. О новом трагическом инциденте в рядах ВСУ рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Вчера, в районе населённого пункта Водяное в ходе обстрела населенных пунктов Республики, у минометного расчета 3 батальонно-тактической группы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады произошел разрыв миномета «Молот», в результате чего трое военнослужащих погибли и один получил тяжелые ранения, — рассказал Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что поставки «Молота» являются нелегальным, а значит и его жертвы должны быть скрыты. Именно поэтому, по информации Безсонова, факт разрыва миномета и гибели личного состава тщательно скрывается командованием так называемой «ООС».

Напомним, что в своих сообщения представители Народной милиции ДНР неоднократно подчёркивали опасность использования миномёта «Молот» в военных целях, а также сообщали о погибших и раненых бойцах ВСУ, которые, несмотря на запрет, использовали его для обстрелов Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU