2019-03-16T21:42:59+03:00
Звезды

Уникальная тарелка с изображением Пушкина передана в краеведческий музей Донецка

Выпущена она в 1949 году на Харьковском заводе пластических масс
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Круглая тарелка цвета слоновой кости на дне имеет клеймо в виде аббревиатуры завода. Фото: пресс-служба ДРКМКруглая тарелка цвета слоновой кости на дне имеет клеймо в виде аббревиатуры завода. Фото: пресс-служба ДРКМ
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Давний друг Донецкого республиканского краеведческого музея, известный журналист Анатолий Жаров в рамках акции «Дни дарения» передал в ДРКМ уникальный предмет, связанный с именем великого русского поэта А.С.Пушкина. Экспонат представляет собой декоративную сувенирную тарелку, выпущенную на Харьковском заводе пластических масс в 1949 году, к 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Круглая тарелка цвета слоновой кости на дне имеет клеймо в виде аббревиатуры завода «ХПЗ». В центре сувенира расположено изображение Пушкина, который задумчиво подперев голову рукой, сидит на скамейке – это фрагмент одного из вариантов знаменитой картины Валентина Серова «Пушкин на скамейке в саду», написанной в 1899 г. к 100-летию со дня рождения поэта (её можно увидеть в Государственном музее А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге). Широкий внутренний бортик тарелки украшен пятью изображениями, обрамлёнными лавровыми листьями. Это – зарисовки минисюжетов из произведений А.С.Пушкина: «Каменный гость», «Барышня-крестьянка», «Пиковая дама» и др. Внизу надпись: «А.С. Пушкин 1799-1949». Внешний узкий бортик густо украшен растительным орнаментом.

Напомним, 2019 год в Донецкой Народной Республике Указом Главы ДНР объявлен Годом русского языка. Также в текущем году в Республике будет широко отмечаться 220-летие со дня рождения А.С. Пушкина.

Донецкий республиканский краеведческий музей приглашает соотечественников присоединиться к участию в акции «Дни дарения». Экспонаты досоветского и советского периодов принимаются по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а. Телефоны для справок: (062) 311-33-51, (062) 311-48-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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