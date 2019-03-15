2019-03-15T17:00:37+03:00
Общество

К апрелю в ДНР могут появиться учебники по истории Донбасса

До 30 марта планируется завершить работу над учебниками по истории Донбасса для учащихся 7-х, 9-11-х классов
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта vsednr.ruФОТО: архив сайта vsednr.ru
Изменить размер текста:

Ведущие специалисты Донецкой Народной Республики уже завершили работу над первыми учебниками по истории Отечества. О ходе роботы рассказали в Министерстве образования ДНР.

— Разработаны первые три учебных пособия для 5-х, 6-х и 8-х классов общеобразовательных организаций по историческому краеведению. До 30 марта планируется завершить работу над учебниками по истории Донбасса для учащихся 7-х, 9-11-х классов, — сообщили в Министерстве образования Республики.

На данный момент грифование уже прошли учебники «Историческое краеведение: Введение в историю Донецкого края» для 5 класса, «Историческое краеведение: Страницы древней истории Донецкого края» для 6 класса и «Страницы истории Донбасса: эпоха Нового времени (XVI – конец XVIII вв.)» для 8 класса

Эти пособия уже представлены в электронном формате.

Напомним, в сентябре прошлого года Министерство образования впервые рекомендовало учебник по истории Донбасса для студентов ВУЗов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неучтенные жертвы войны: в Донбассе на пунктах пропуска умерли двое дончан
В Донбассе 17 марта закроют пункт пропуска «Новотроицкое»
ВСУ выпустили по ДНР 44 боеприпаса
ВСУ обстреляли три населенных пункта и район памятника князю Игорь в ЛНР
ОБСЕ зафиксировала отсутствие в местах хранения 70 единиц тяжелого вооружения ВСУ
Семья ветерана благодарна Главе ЛНР за бесплатный ремонт квартиры
Для Петра Порошенко в Донецке изготовят "Орден Иуды" из осколков смертоносных снарядов
За прошедшую неделю ВСУ 52 раза обстреляли ДНР
В Донецке утвердили форму удостоверения кандидата в депутаты МП ДНР
Первые результаты применения Украиной "Точки-У" в Донбассе обнародованы
Кандидаты в депутаты МП ДНР должны прекратить агитацию за сутки до голосования
Правоохранители ДНР раскрыли кражу, благодаря камере наблюдения в кафе
Украинским боевикам, доблестно уничтожающим Донбасс, поднимут зарплаты
С начала 2019 в ДНР года было зарегистрировано 136 случаев заболевания корью
Белки в городах Донбасса становятся ручными и даже качают права
Больше 200 выпускников Донецкого медицинского университета получили работу
Корабли и авиация Украины выведены в акваторию Азовского моря
В Донбассе есть свой Тарас Шевченко, только живописец
Пенсионный фонд ЛНР 22 марта проведёт горячую линию для жителей Республики
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно