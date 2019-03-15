К апрелю в ДНР могут появиться учебники по истории Донбасса

15 Март 16:09 2019-03-15T17:00:37+03:00

До 30 марта планируется завершить работу над учебниками по истории Донбасса для учащихся 7-х, 9-11-х классов

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Ведущие специалисты Донецкой Народной Республики уже завершили работу над первыми учебниками по истории Отечества. О ходе роботы рассказали в Министерстве образования ДНР.

— Разработаны первые три учебных пособия для 5-х, 6-х и 8-х классов общеобразовательных организаций по историческому краеведению. До 30 марта планируется завершить работу над учебниками по истории Донбасса для учащихся 7-х, 9-11-х классов, — сообщили в Министерстве образования Республики.

На данный момент грифование уже прошли учебники «Историческое краеведение: Введение в историю Донецкого края» для 5 класса, «Историческое краеведение: Страницы древней истории Донецкого края» для 6 класса и «Страницы истории Донбасса: эпоха Нового времени (XVI – конец XVIII вв.)» для 8 класса

Эти пособия уже представлены в электронном формате.

Напомним, в сентябре прошлого года Министерство образования впервые рекомендовало учебник по истории Донбасса для студентов ВУЗов.

ИСТОЧНИК KP.RU