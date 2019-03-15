2019-03-15T14:54:10+03:00
Здоровье

С начала 2019 в ДНР года было зарегистрировано 136 случаев заболевания корью

При этом за прошедшую неделю в медучреждения Республики обратились ещё 14 больных, среди которых 13 детей и 1 взрослый
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: immunoprofi.ruФОТО: immunoprofi.ru
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Эпидемиологическая ситуация в Донецкой Народной Республике остаётся контролируемой, в том числе и по заболеваемости корью. С начала года уже зафиксировано 136 заболевших. Министерство здравоохранения Республики продолжает следить за ситуацией.

— За неделю, с 8 по 14 марта, было зарегистрировано 14 случаев кори, в том числе 13 детей и 1 взрослый, — рассказали в Министерстве здравоохранения ДНР.

Кроме того, отмечается, что по сравнению с прошлой неделей число зарегистрированных случаев кори, по предварительным диагнозам, уменьшилось на 12,5%.

Напомним, что Министерство здравоохранения Республики взяло ситуацию с заболеваемостью корью под жёсткий контроль. Это связано риском увеличения заболевших из-за бушующей в Украине эпидемии этого заболевания. Пока ситуация в ДНР остаётся контролируемой, эпидемиологический порог не превышен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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