2019-03-15T10:38:08+03:00
Общество

«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток

Специалисты государственного предприятия уже разработали особую технологию производства
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: пресс-служба ГП «Почта Донбасса»ФОТО: пресс-служба ГП «Почта Донбасса»
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Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило около трёхсот тысяч открыток собственного производства и на будущее у предприятия большие планы. Ими с журналистами поделилась пресс-служба «Почты Донбасса».

— В ближайших планах почтового ведомства – выпуск ароматизированных поздравительных открыток. Специалисты уже разработали особую технологию производства, и будем надеяться, что покупатели по достоинству оценят новинку, — рассказали в пресс-службе государственного предприятия.

Серия карточек «Из Донецка с любовью» и авторские акварельные открытки донецкого художника Равиля Акмаева в государственном предприятии назвали лучшими проектами прошлого года.

Кроме того, в этом году почтовая карточка отмечает свое 150-летие и этому событию «Почта Донбасса» планирует посвятить специальный выпуск своих карточек.

Напомним, что «Почта Донбасса» – одно из крупнейших государственных предприятий в Донецкой Народной Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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