2019-03-14T18:27:00+03:00
Политика

В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины

Её открыли по поручению Главы Республики Леонида Пасечника
Никита МАКАРЕНКОВ
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Горячая линия начала работуГорячая линия начала работу
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В Луганской Народной Республике запустили Горячую линию для жителей Украины. Её организовали по поручению главы Республики Леонида Пасечника. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

- Из Украины к нам поступают тысячи обращений и жалоб от людей, оказавшихся в трудной ситуации. Мы не можем их игнорировать. Для работы с этими обращениями поручил открыть горячую линию, - написал Леонид Иванович.

Сообщается, что жители Украины могут задать вопросы по номерам +38 099 624 63 21 или +38 066 554 30 02. Также можно отправить электронное письмо по адресу linelnr@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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