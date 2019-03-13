2019-03-13T16:02:15+03:00
Политика

В Минске началось заседание Контактной группы

На обсуждение будут вынесены вопросы, рассмотренные в рамках роботы профильных подгрупп
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: nash-sport.comФОТО: nash-sport.com
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Контактная группа села за стол переговоров в Минске, чтобы обсудить все вопросы, которые ранее были вынесены на обсуждение профильными подгруппами. В Министерстве иностранных дел продолжают держать в курсе происходящего в столице Белоруссии.

— Сегодня продолжиться работа по повестке дня, основным вопросом политической стороны является воплощение формулы Штайнмайера. В экономическом аспекте будут рассмотрены вопросы задолженностей Украины работникам железной дороги и КП «Компания «Вода Донбасса»», а также внедрение механизма выплаты пенсий, предложенного МККК, — сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

Отмечается, что официальный Киев в очередной раз блокировал работу подгруппы по гуманитарным вопросам. Большая часть заседания ушла на решение технических вопросов.

В тоже время в подгруппе по вопросам безопасности были подняты вопросы срыва «весеннего» перемирия 8 марта 2019 года, а также необходимость согласования и введения дополнительных мер контроля и усиления прекращения огня.

Напомним, что сегодня в Минске проходит очередной раунд мирных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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