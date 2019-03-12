В Донбассе монтер пути обнаружил гранату на железнодорожном перегоне

12 Март 18:21 2019-03-12T18:21:20+03:00

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Утром 11 марта на железнодорожном перегоне Амвросиевка-Квашино в полосе отвода монтер пути Вячеслав Федотов обнаружил взрывное устройство. В это время бригада Иловайской дистанции пути проводила плановые работы по выправке и рихтовке пути на 1197 км перегона Амвросиевка-Квашино. Чтобы пропустить проезжающий состав, путейцы отошли на безопасное расстояние к полосе отвода. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

– Я увидел гранату, – рассказал Вячеслав Федотов. – Она была хорошо заметна, лежала буквально в паре метров от дороги, которая ведет к Андреевскому хутору. Запала видно не было, но ошибиться я не мог. Сразу же сообщил о находке дорожному мастеру.

В 9 часов 50 минут перегон Амвросиевка-Квашино был закрыт для движения. Прибывшие специалисты установили, что это – граната РГД. Они изъяли взрывное устройство, и в 10 часов 45 минут перегон был открыт для движения поездов.

– У меня это уже не первая находка, – сказал Вячеслав Федотов. – В 2016 году я заметил закладку прямо под рельсом.

Руководство Иловайской дистанции пути направило ходатайство о поощрении Вячеслава Федотова за грамотные действия при обнаружении взрывоопасного предмета.

Напомним, 28 декабря 2018 года монтер пути Ярослав Хомченко обнаружил взрывное устройство вблизи путепровода на 1137 км перегона Путепровод-Ханженково. Взрыв мог привести к его обрушению на путь. Благодаря грамотным действиям железнодорожника была предотвращена диверсия на участке пути, по которому следует несколько пригородных пассажирских поездов и проходят грузовые составы.

ИСТОЧНИК KP.RU