2019-03-12T18:21:20+03:00
Политика

В Донбассе монтер пути обнаружил гранату на железнодорожном перегоне

Взрывное устройство находилось около пути на перегоне Амвросиевка — Квашино
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Граната находилась рядом с путями, по которым проходили грузовые составы. Фото: dnrailway.ruГраната находилась рядом с путями, по которым проходили грузовые составы. Фото: dnrailway.ru
Изменить размер текста:

Утром 11 марта на железнодорожном перегоне Амвросиевка-Квашино в полосе отвода монтер пути Вячеслав Федотов обнаружил взрывное устройство. В это время бригада Иловайской дистанции пути проводила плановые работы по выправке и рихтовке пути на 1197 км перегона Амвросиевка-Квашино. Чтобы пропустить проезжающий состав, путейцы отошли на безопасное расстояние к полосе отвода. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

– Я увидел гранату, – рассказал Вячеслав Федотов. – Она была хорошо заметна, лежала буквально в паре метров от дороги, которая ведет к Андреевскому хутору. Запала видно не было, но ошибиться я не мог. Сразу же сообщил о находке дорожному мастеру.

В 9 часов 50 минут перегон Амвросиевка-Квашино был закрыт для движения. Прибывшие специалисты установили, что это – граната РГД. Они изъяли взрывное устройство, и в 10 часов 45 минут перегон был открыт для движения поездов.

– У меня это уже не первая находка, – сказал Вячеслав Федотов. – В 2016 году я заметил закладку прямо под рельсом.

Руководство Иловайской дистанции пути направило ходатайство о поощрении Вячеслава Федотова за грамотные действия при обнаружении взрывоопасного предмета.

Напомним, 28 декабря 2018 года монтер пути Ярослав Хомченко обнаружил взрывное устройство вблизи путепровода на 1137 км перегона Путепровод-Ханженково. Взрыв мог привести к его обрушению на путь. Благодаря грамотным действиям железнодорожника была предотвращена диверсия на участке пути, по которому следует несколько пригородных пассажирских поездов и проходят грузовые составы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5