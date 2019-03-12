2019-03-12T10:26:16+03:00
Политика

Местное самоуправление в Донбассе будет работать по республиканским законам

Инициаторами выступили общественные движения ЛНР и ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Органы местного самоуправления несут ответственность за содержание и инфраструктуры. Фото: gorod-lugansk.comОрганы местного самоуправления несут ответственность за содержание и инфраструктуры. Фото: gorod-lugansk.com
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Общественное движение (ОД) «Мир Луганщине» призвало депутатов Народного совета ЛНР разработать и принять закон о местном самоуправлении.

- Сегодня потребность граждан в решении вопросов на местном уровне неуклонно возрастает. И именно органы местного самоуправления являются одной из важнейших норм демократического строя, - говорится в тексте обращения ОД к парламентариям. - Именно органы местного самоуправления несут ответственность за содержание и функционирование коммунального хозяйства, инфраструктуры, ведение земельной политики и многих других жизненно важных для людей составляющих.

В «Мире Луганщине» подчеркнули, что важной составляющей в формировании документа является определение принципов построения структуры местной власти, процесса выборов руководителей местных советов, определения их полномочий.

Кстати, на прошлой неделе в соседней республике – ДНР - представители ведущего общественного движения «Донецкая Республика» тоже выступили с инициативой разработки и принятия закона «Об органах местного самоуправления». Предложение прозвучало в Донецке на форуме «Сила Донбасса». Глава Республики Денис Пушилин поддержал инициативу.

Принятие такого закона еще больше отдалит республики Донбасса от Украины. Что, впрочем, закономерно. Киев четыре года не выполняет Минские соглашения. А жизнь ДНР и ЛНР идет своим чередом и не терпит пустоты – в том числе правовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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