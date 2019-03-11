2019-03-11T17:01:02+03:00
Общество

В ДНР сформируют управление по соцподдержке военнослужащих в отставке

Соответствующий указ подписал Глава Республики Денис Пушилин
Цесанна АНТОНЕНКО
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Глава Республики Денис Пушилин подписал указ о формировании в ДНР управления по соцподдержке военнослужащих в отставкеГлава Республики Денис Пушилин подписал указ о формировании в ДНР управления по соцподдержке военнослужащих в отставкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Вопрос поддержи ветеранов войны в Донбассе неоднократно поднимался во время «Прямых линий» с Главой ДНР и личных встреч. Согласно указу №65, который подписал Глава Республики Денис Пушилин, в ДНР будет создано управление по социальной поддержке отставных военнослужащих.

— Для социальной поддержки военнослужащих в отставке, членов семей погибших военнослужащих, участников боевых действий по защите ДНР, сохранения традиций и повышения престижа военной службы, патриотического воспитания граждан в соответствии со статьями 59, 60 Конституции Республики, постановляю создать при Главе ДНР Управление по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию, — сказано в указе Дениса Пушилина.

Главой Управления при этом назначен бывший министр обороны, Герой ДНР генерал-лейтенант Владимир Кононов, его заместителем утвержден генерал-майор, Герой ДНР Сергей Великородный.

Указ вступил в силу с момента подписания – 6 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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