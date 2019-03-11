2019-03-11T13:40:34+03:00
Общество

За продажу или покупку первоцветов в ДНР – штраф до 1700 рублей

Об этом сообщили в МВД Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Подснежники уже давно зацвели в ДНРПодснежники уже давно зацвели в ДНРФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сотрудники правоохранительных органов проводят операцию «Первоцвет».

- Главная цель операции – создание условий для сохранения и предотвращения уничтожения редких видов первоцветов в местах их произрастания, а также предотвращения их самовольного использования, в том числе в коммерческих целях, - сообщили в МВД ДНР.

В правоохранительном ведомстве рассказывают, что в рамках операции «Первоцвет-2019» правоохранительными органами совместно с сотрудниками торговых отделов горрайадминистраций проводятся рейдовые проверки по выявлению нарушений природоохранного законодательства во время сбора, перевозки и сбыта растений, виды которых занесены в Красную книгу.

- Напоминаем, что нарушители порядка приобретения и сбыта дикорастущих растений будут привлекаться к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 102 до 1700 рублей (ч. 1 и 2 ст. 881, 90 КоАП), - говорят в МВД Республики. - Также за каждое уничтоженное или незаконно используемое растение нарушитель должен будет возместить ущерб с конфискаций объектов растительного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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