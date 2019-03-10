История одного экспоната: Тайна древней красавицы, или Сокровища Донецкой фильтровальной станции

10 Март 11:12 2019-03-10T11:12:31+03:00

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Проходит время, меняются эпохи, но во все времена женщины остаются женщинами – неизменно прекрасными, загадочными и, что немаловажно, следящими за своей красотой. Подтверждений тому множество, и одно из них есть в собрании Донецкого республиканского краеведческого музея, поведала нам его пресс-служба. Связано оно с уникальной находкой, случившейся почти 40 лет назад, в 1981 году, при строительстве шламонакопителя Донецкой фильтровальной станции.

Сейчас этот объект, к сожалению, регулярно фигурирует в военных сводках, а когда-то здесь был курган с древним захоронением. По всем признакам – знатной жительницы Степи, унесшей с собой в могилу не только свою красоту, но и драгоценные предметы женского туалета – два золотых колта (подвески, вплетавшиеся в волосы на уровне висков – ред.) и зеркало. Как утверждают музейные археологи, героиня нашего рассказа, вне всяких сомнений, была представительницей господствующего класса крупнейшего средневекового государства, которое когда-либо существовало в Степи, – Золотой Орды.

Захоронение, как и курган, в котором оно находилось, было полностью уничтожено при строительстве шламонакопителя. Указанные сокровища были извлечены из пруда, уже заполненного водой. Вспоминает участник той экспедиции, заведующий научно-методическим отделом охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея Сергей Дегерменджи:

- К нам обратились сотрудники ясиноватской милиции. Мы вместе с тогдашним директором музея Олегом Николаевичем Фёдоровым выехали на место. Милиционеры передали нам первое височное кольцо – по акту. Это украшение было изъято у женщины, работавшей на строительстве ДФС – она его нашла и держала дома, однако, когда слухи о находке разошлись, ей ничего не оставалось делать, как вернуть находку государству. Но у нас остался вопрос – а было ли там что-то ещё?.. Мы осмотрели место, где были остатки разрушенного погребения. Сквозь толщу воды, кроме остатков скелета, больше ничего не просматривалось. Поскольку дно водоёма имело уклон, мы предположили, что какие-то предметы, которые находились в захоронении, могли уйти вниз по склону. И было принято решение исследовать дно водоёма.

Так-то мы знаем, что существует подводная археология, но лично у нас такой практики до этого момента не было. История с ДФС – это был своего рода уникальный опыт, плюс случайные обстоятельства... Можно сказать, что мы оказались в нужном месте в нужное время.

В течение рабочей недели с утра до вечера мы работали на объекте. На глубине около двух метров прощупывали дно ступнями – это, как ни странно, самый эффективный метод в данном случае. Ныряешь, идёшь по дну, на что-то натыкаешься, достаёшь – и так много раз. И вот среди множества коряг, гальки, каких-то камней были обнаружены ещё два предмета – второе височное кольцо и зеркало из бронзы с добавлением серебра.

Что же представляют собой указанные находки, насколько они ценны и уникальны? Как поясняет старший научный сотрудник научно-методического отдела охраны памятников археологии ДРКМ Эдуард Кравченко, колты, украшенные сканью и крупными вставками из лазурита, по своей форме копируют серьги, отличаясь от последних крупными размерами (диаметр колец достигает 5,8 см). Они находят параллели среди древностей как домонгольского, так и золотоордынского времени (XII-XIV вв.). Такого типа украшения были известны в степной полосе, на землях Древней Руси, Волжской Болгарии и в Болгарии Дунайской. Таким образом, они пользовались большой популярностью у представительниц прекрасного пола, проживавших не только в кочевой Степи, но и в пределах окружающих её государств, обладавших многовековыми традициями оседлости. От большинства известных предметов находки с территории ДФС отличаются высоким качеством изготовления и присутствием дорогих лазуритовых вставок.

Ещё более редкой и интересной находкой является зеркало. На территории Золотой Орды зеркала встречаются довольно часто. Все они были произведены в Китае, городах Поволжья, Средней Азии, или Восточного Туркестана. Однако зеркало, найденное на Донецкой фильтровальной станции, резко выделяется на фоне этих предметов. Это крупное (диаметр составляет 13 см), толстое и тяжёлое зеркало. На его тыльной стороне изображено 6 рельефных восьмиугольных картушей (щитов, обрамлённых завитками – ред.), заполненных двустрочными арабоязычными надписями, содержащими благопожелание. Чёткий рельеф с проработкой мельчайших деталей изображения свидетельствует, что здесь мы имеем не копию, сделанную по оттиску с готового изделия (что очень часто встречалось в Золотой Орде), а подлинный предмет, изготовленный в элитной мастерской. Зеркала такого типа производились в XII-XIII вв. на территории Египта, и находки их на территории Золотой Орды крайне редки. До появления зеркала с Донецкой фильтровальной станции на огромной территории этого государства было обнаружено всего одно такое зеркало. И найдено оно было не где-либо, а в одной из столиц – городе Новом Сарае, руины которого находятся неподалёку от Волгограда. Но каким же образом эти дорогие египетские зеркала попали на территорию Донецкого края?..

В истории Золотой Орды XIII в. был один период, когда это государство активно поддерживало контакты с правителями Египта. Развал Империи Чингисхана привел к переделу границ между государствами, возникшими на её руинах. Во 2-й половине XIII в. разгорелась длительная война между правителями Золотой Орды и государством Хулагуидов, возникшим на территории бывшего Ирана. Яблоком раздора между ними стали богатые владения Закавказья. Серия сражений, во время которых погибло большое количество воинов, не дала решающей победы. Обе стороны искали себе союзников. И Золотая Орда нашла их в Египте, который также враждовал с правителем Ирана и не был заинтересован в усилении своего соседа. Длительная дипломатическая переписка завершилась посольством 1262 г., которое отправил к золотоордынскому хану Берке египетский правитель Бейбарс. Фактически он стал первым правителем, установившим дипломатические отношения с Золотой Ордой. Посольство привезло в Золотую Орду множество диковинных подарков. В их числе «писание священное, написанное халифом Османом, разноцветные подушки и ковры для совершения молитвы, венецианские материи и левантские платья, ковры из кож с навесами из шкур, мечи…, позолоченные булавы, франкские шлемы и позолоченные латы, крытые фонари, шандалы….и разные другие предметы». И, как предполагает Эдуард Кравченко, вполне возможно, что среди этих многочисленных предметов могли находиться и зеркала, одно из которых через определённый промежуток времени, после смерти своей хозяйки, легло в землю Донецкого края.

– Безусловно, жаль, что сам курган был разрушен, – говорит Сергей Дегерменджи. – Но, во всяком случае, эти предметы – неслучайные находки, они привязаны к определённому месту, что важно для археологии как науки. Потому что когда их находят на рынке или в частной коллекции, то сложно «найти концы», установить их происхождение. Может, они вообще не из этой местности! А наши предметы привязаны к конкретному месту, и это – конкретный археологический факт.

На вопрос о том, как эта находка вписалась в общую картину имеющихся знаний по истории нашего края и насколько она значима с научной точки зрения, Дегерменджи отвечает так:

– Нельзя сказать, что это – уникальное захоронение в том смысле, что ранее они были неизвестны. Такие захоронения – редкие, но типичные, то есть найденные предметы – это характерная атрибутика богатого женского погребения. Но при этом для нашей коллекции данная находка отчасти уникальна, потому что с её помощью мы можем наглядно отразить важную часть нашей истории. В довоенной экспозиции музея эти предметы были представлены. Сейчас залы археологии у нас находятся на этапе восстановления, и, безусловно, когда они будут открыты для посетителей, указанные экспонаты вновь будут представлены вниманию посетителей. А вообще, для науки важна абсолютно любая находка, поскольку это – статистика, лишнее подтверждение того, что у нас правильное представление об исторических процессах, здесь происходивших. Для археологов имеют значение любые, мельчайшие детали – ведь все они могут быть вписаны в тот или иной исторический контекст, дать новую информацию о нашем прошлом и стать импульсом для дальнейших исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU