Сколько в среднем зарабатывают жители Донбасса по обе стороны границы

7 Март 15:48 2019-03-07T15:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным управления статистики Донецкой области в четвертом квартале 2018 года средняя зарплата в области составила 10 423 гривны. Причем в разных городах заработки местных жителей отличаются значительно. Самая высокая оплата у жителей Мариуполя – 13 817 гривен и Покровска (бывший Красноармейск) – 13 043 гривны. Оно и понятно – в первом городе хорошо зарабатывают металлурги, а во втором шахтеры. Особенно те из них, кто работает в шахтоуправлении «Покровское». Хуже с зарплатой в других шахтерских городах. Так, в Доброполье средний показатель оплаты труда составляет 9718 гривен, а в Мирнограде (бывший Димитров) – 8856 гривен.

В центрах машиностроения такие заработки: Краматорск – 9701 гривна, Дружковка - 8059 гривен. В Константиновке жители получают в среднем по 7346 гривен, в Лимане – 8945 гривен, в Славянске – 8107 гривен, в Бахмуте - 7917 гривен.

В Донецкой Народной Республике средняя заработная плата штатных работников составила 10 892 рублей (4482 гривны) и увеличилась в прошлом году на 12,3%. Такие данные приводит Министерство экономического развития Республики.

Получаются, что цифровые показатели среднего заработка жителей Донбасса почти одинаковы. Только одни получают гривны, а другие рубли. Обменный курс гривны к рублю – 2,43. Впрочем, понятие средней зарплаты – это как средняя температура по больнице. На самом деле многие донбассовцы по обе стороны границы живут бедно, и о средней зарплате только мечтают.

ИСТОЧНИК KP.RU