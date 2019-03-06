В ЛНР выпустили марки с изображением картин луганских художников

6 Март 12:17 2019-03-06T12:17:17+03:00

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В Луганской Народной Республике презентовали новые марки. На них изображены картины луганских художников. Об этом сообщает ЛИЦ.

- Еще в советские времена Почта СССР выпускала подобные наборы марок. Я думаю, что многие из нас с живописью и как таковым искусством познакомились, когда собирали марки, - говорит замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков. - У меня у самого был такой набор, я смотрел и действительно выдающиеся работы русских, советских художников стали ближе, роднее и понятнее.

Блок формата 157 мм х 113 мм выпущен тиражом в 500 экземпляров, номинальная стоимость – 116 руб. Блок марок можно приобрести в отделениях почтовой связи ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU