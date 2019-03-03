2019-03-03T11:42:03+03:00
Дом. Семья

Быть бобру в "Донецком кряже": зверьки облюбовали берега реки Крынки

Боевые действия в Донбассе заставили грызунов искать более спокойное место и они его нашли
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Второй по величине грызун из краснокнижных облюбовал берега Крынки. Фото: web-zoopark.ruВторой по величине грызун из краснокнижных облюбовал берега Крынки. Фото: web-zoopark.ru
Изменить размер текста:

Заостренные пеньки диаметром от 5 о 15 сантиметров и горки стружек обнаружили вдоль берега Крынки во время очередного патрулирования территории инспекторы отдела охраны Республиканского ландшафтного парка «Донецкий кряж». Оставить подобные «улики» могли только бобры, сообщает пресс-служба Госкомэкополитики ДНР.

В довоенное время в Донецкой области их обитало порядка полутысячи особей. Но встречались эти удивительные животные лишь в поймах Северского Донца и его притоков. На территории парка присутствие бобров ранее не фиксировалось.

С того памятного дня прошло 2 года, в течение которых специалисты парка вели систематические наблюдения. И сегодня можно с уверенностью констатировать: бобры не просто заглянули в «Донецкий кряж» в гости, они здесь поселились. Причины могут быть самыми разными, но вероятней всего, постоянный фактор беспокойства из-за непрекращающихся боевых действий не позволил грызунам вести привычный образ жизни, и они мигрировали в более спокойные места. Как считают экологи, появление краснокнижных животных в «Донецком кряже» — хороший признак экологического состояния водных и природных биотопов, свидетельство здоровой экологической системы.

Бобры – уникальные создания, поражающие своим трудолюбием. Знаете ли вы, что бобр — второй по величине грызун в мире. У них прозрачные веки, это позволяет им ориентироваться под водой. Эти животные могут задерживать дыхание на 12-15 минут. Они не учат своих детёнышей строить хатки и плотины — все они умеют это с рождения (так называемая генетическая память). Бобры используют свой необычный хвост в качестве руля глубины. И в отличие от многих других животных, в неволе живут обычно намного дольше, чем на воле — до сорока лет. Одним словом, они удивительные!

Инспекторы отдела охраны РЛП «Донецкий кряж» продолжат и в дальнейшем наблюдать за местом обитания бобров на территории парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5