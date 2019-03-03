Быть бобру в "Донецком кряже": зверьки облюбовали берега реки Крынки

3 Март 11:42 2019-03-03T11:42:03+03:00

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Заостренные пеньки диаметром от 5 о 15 сантиметров и горки стружек обнаружили вдоль берега Крынки во время очередного патрулирования территории инспекторы отдела охраны Республиканского ландшафтного парка «Донецкий кряж». Оставить подобные «улики» могли только бобры, сообщает пресс-служба Госкомэкополитики ДНР.

В довоенное время в Донецкой области их обитало порядка полутысячи особей. Но встречались эти удивительные животные лишь в поймах Северского Донца и его притоков. На территории парка присутствие бобров ранее не фиксировалось.

С того памятного дня прошло 2 года, в течение которых специалисты парка вели систематические наблюдения. И сегодня можно с уверенностью констатировать: бобры не просто заглянули в «Донецкий кряж» в гости, они здесь поселились. Причины могут быть самыми разными, но вероятней всего, постоянный фактор беспокойства из-за непрекращающихся боевых действий не позволил грызунам вести привычный образ жизни, и они мигрировали в более спокойные места. Как считают экологи, появление краснокнижных животных в «Донецком кряже» — хороший признак экологического состояния водных и природных биотопов, свидетельство здоровой экологической системы.

Бобры – уникальные создания, поражающие своим трудолюбием. Знаете ли вы, что бобр — второй по величине грызун в мире. У них прозрачные веки, это позволяет им ориентироваться под водой. Эти животные могут задерживать дыхание на 12-15 минут. Они не учат своих детёнышей строить хатки и плотины — все они умеют это с рождения (так называемая генетическая память). Бобры используют свой необычный хвост в качестве руля глубины. И в отличие от многих других животных, в неволе живут обычно намного дольше, чем на воле — до сорока лет. Одним словом, они удивительные!

Инспекторы отдела охраны РЛП «Донецкий кряж» продолжат и в дальнейшем наблюдать за местом обитания бобров на территории парка.

ИСТОЧНИК KP.RU