Хранила в косметичке патрон: жительнице Тореза грозит лишение свободы

1 Март 14:17 2019-03-01T14:17:42+03:00

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР

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В Торезе полиция задержала 32-летнюю горожанку за хранение боеприпасов. Женщина хранила 23 миллиметровый патрон в своей косметичке. Об этом сообщили в МВД ДНР.

- Со слов женщины, патрон она нашла еще в прошлом году в Глуховском лесу, когда ходила за грибами, и хотела сдать сотрудникам полиции, но потом забыла, - сообщил начальник СУИП Торезского ГО МВД ДНР Александр Львов.

Изъятый боеприпас был направлен в экспертно-криминалистический центр.

- Экспертизой установлено, что изъятый патрон является боеприпасом с бронебойно-зажигательно-трассирующим снарядом, исправен и пригоден для использования, - добавил Львов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

-За незаконные приобретение, ношение, хранение боеприпаса, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU