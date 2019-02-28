2019-02-28T15:01:16+03:00
Звезды

"Почта Донбасса" выпустит серию марок, посвященных русским писателям

Новая серия марок выпускается по случаю Года русского языка «в целях сохранения и развития русского языка как основополагающего элемента культуры Донбасса»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Марка выпущена тиражом 19 200 экземпляров, ее цена — 26 рублей. Фото: ДАНМарка выпущена тиражом 19 200 экземпляров, ее цена — 26 рублей. Фото: ДАН
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Государственное предприятие «Почта Донбасса» сегодня ввело в обращение марку к 250-летию со дня рождения великого баснописца Ивана Крылова — первую в новой серии марок, посвященных русским писателям. На марке к юбилею со дня рождения Крылова изображен портрет писателя, под которым размещена его подпись. Марка выпущена тиражом 19 200 экземпляров, ее цена — 26 рублей. На конверте первого дня, который выпущен тиражом 1500 штук и стоит 8 рублей, изображена раскрытая книга с портретом и подписью Крылова, а также официальная эмблема Года русского языка

- В течение текущего года мы планируем выпустить несколько марок, посвященных выдающимся писателям и поэтам, внесшим огромный вклад в становление и развитие русского языка и культуры в целом. Сегодня мы представляем первую марку из этой серии, приуроченную к 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, — цитирует генерального директора госпредприятия Неудачина пресс-служба «Почты Донбасса».

Руководитель госпредприятия отметил, что новая серия марок выпускается по случаю Года русского языка, объявленного Главой ДНР Денисом Пушилиным «в целях сохранения и развития русского языка как основополагающего элемента культуры Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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