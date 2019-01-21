В Краматорске бродячие собаки напали на 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-21T11:38:03+03:00

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Петицию с просьбой решить вопрос с бродячими собаками разместила на сайте электронных обращений к местным властям краматорчанка Оксана Земелева. В петиции она рассказала, как бродячие собаки напали на ее ребенка, разорвали куртку и нанесли ему психологическую травму. Автор петиции опасается, что история может повториться.

«15.01.2019 года в 13.10 в районе Беляева, 123 м-н Лазурный бродячие собаки напали на моего сына 8 лет, который шел по дороге домой из школы. Собаки разорвали куртку на обоих рукавах.

Слава Богу, ребенку не нанесли физических травм, но он получил психологическую травму. Пришел ужасно испуганный, весь трясся от страха и в слезах. Было это так.

Он с одноклассником уже подходил к дому, за ними шли две собаки. Около самого подъезда собака зарычала и бросилась. Дети полезли на дерево. Шла мимо женщина, помогла отогнать собак и провела детей, а животные продолжали лаять и бежать за ними. Возможно, это произошло, потому что дети шумно себя вели, но они же дети.

Как быть? Куда обращаться? Ведь ребенок ходит в этом месте каждый день. Уже известно, что при подобных обращениях дают вот такую отписку о том, что животные-бездомные под защитой государства, а за распространение информации о задачах им вреда является уголовное наказание.

И известен случай, когда за самовольную расправу осудили человека (из интернета). Просьба принять меры в отношении тех собак. Приют или другие методы. Я боюсь за ребенка. Ребенок боится выходить на улицу», — написала автор петиции.