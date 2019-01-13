Бунт на корабле. Рота ВСУ в полном составе отказалась идти в наступление

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-13T18:20:06+03:00

Бойцы заявили, что не хотят участвовать в боевых действиях, и потребовали вернуть их домой

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Военнослужащие украинской армии устали сидеть в окопах и вести бессмысленную, кровопролитную войну, поэтому они отказались принимать участие в боевых действиях и потребовали немедленно вернуть их домой. Данные разведки передал сегодня, 13 января, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— Вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции. Командир роты с позывным "Руслан" произвел доклад вышестоящему командованию, в котором заявил о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях, мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми, — рассказал Андрей Марочко.

Разбирательство по данному инциденту уже начато, подразделение военной службы правопорядка прибыло в район населённого пункта Лобачево. Командир роты и командиры взводов задержаны.

Напомним, НМ обеих Республик неоднократно призывали солдат ВСУ не выполнять приказы своих командиров и не участвовать в боевых действиях.